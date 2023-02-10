СБУ повідомила про підозру проросійській Монтян за чотирма статтями

Скандальна Монтян виїхала до РФ в 2021 році.

Служба безпеки України повідомила про підозру проросійській адвокатці та громадській діячці Тетяні Монтян. Жінка публічно виправдовує російську збройну агресію.

Про це 10 лютого повідомили в СБУ.

Так, перебуваючи на території Росії, Монтян бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях ворожих спецслужб. Вона регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

Також Монтян масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на YouTube і в Telegram, які налічують майже півмільйона підписників.

За даними слідства, зловмисниця виїхала до РФ в 2021 році. З тих пір вона постійно відвідує окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

(дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

(посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

(колабораційна діяльність); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, СБУ та ДБР 10 лютого спільно проводять масштабну спецоперацію на митниці. Тривають обшуки в центральному апараті та на восьми регіональних митницях.

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