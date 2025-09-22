- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 1 мин
Силы обороны ударили по составам РФ на Донбассе: какие потери врага
В результате эффективных действий украинских бойцов на Донбассе российские войска понесли потери в вооружении.
Силы обороны поразили склады с боеприпасами и дронами РФ. Логистика врага нарушена в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Подробности
Как утверждают в Генштабе, армия РФ пыталась организовать выдачу:
для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области боеприпасов — мин, гранат, патронов, выстрелов для танков (в том числе — высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии;
для нужд окупантов в Донецкой области более 19000 БпЛА — «Молния», «Бумеранг», «Вандал новгородский», «Горыныч» и другие, а также сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики).
Так, 29 августа бойцы ОСУВ «Днепр» нанесли удар по логистическому пункту распределения БпЛА, уничтожив огромные запасы ударных дронов РФ.
«Очередь вражеских боеприпасов наступила 18 сентября 2025, когда подразделения Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины уничтожили полковой состав БК российских оккупационных сил в Луганской области. Вдобавок к боеприпасам сгорели и транспортные средства врага», — сообщили в ГШ.
Очевидно, что результат эффективного сотрудничества находящих и поражающих улучшается с каждым разом. И дальше, подчеркивают в Генштабе, будет.
Ранее ССО нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Объект расположен в Курской области.
В результате удара, предварительно, было поражено:
базу хранения материальных средств;
склады с боеприпасами;
место скрытого размещения вооружений и военной техники.