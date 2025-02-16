Синоптик сообщил об аномальном холоде: все о погоде в Украине на следующей неделе

С понедельника и до конца недели, 17-23 февраля, в Украине предполагается морозная погода, кое-где с небольшим снегом.

Об этом сообщил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог.

По его словам, в течение почти всей недели Украину ожидает аномально холодная погода со среднесуточными значениями температуры воздуха на 5-8 °С ниже климатической нормы.

"Морозная погода будет связана с владычеством на нашей территории холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления", — добавил синоптик.

Где и когда выпадет снег: прогноз погоды на каждый день

В понедельник, 17 февраля, ночью на западе, а днем в центральных областях и Карпатах выпадет небольшой снег.

На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается. В то же время на дорогах Украины будет гололедица.

"Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -7...-12 °С, в северных, восточных областях, а также в Карпатах -13...-18 °С, кое-где до -20 °С; днем -3...-8 °С, в южной части и на Закарпатье -2.

Во вторник, 18 февраля, в Украине ожидается холодная погода без существенных осадков и гололедица.

Температура воздуха будет минусовой: -8...-13°С, в северных, восточных областях, а также в Карпатах -14...-19°С, местами до -21°С; днем -2...-7°С, в южной части и Закарпатье -2...+3°С.

В среду, 19 февраля, в западных и местами северных регионах синоптик прогнозирует небольшой снег и гололедицу.

Будет холодно: ночью до -7...-12 °С, в северных, восточных областях, а также в Карпатах -13...-19 °С; днем -1...-6°С, в южной части и Закарпатье -3...+2°С.

В четверг, 20 февраля, в северных, центральных и южных регионах пройдет небольшой снег, на остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью пустится до -10 °С, а в восточной части и в Карпатах до -11...-16 °С.

В пятницу, 21 февраля, в большинстве регионов Украины существенных осадков не прогнозируется. Ночью в Крыму, по прогнозу синоптика, будет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -6...-11°С, в северных, восточных областях и Карпатах -11...-16°С; днем -2...-7°С, в западной части, а также на юге страны -4...+1°С.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля, в Украине будет морозно и сухо. Ночью в центральных и западных областях возможен туман, изморозь.

Температура воздуха в ночные часы ожидается -7...-12 °С, в северных и восточных областях -12...-18 °С, ночью 23 февраля местами до -20 °С; днем -2...-8°С, в южных и западных регионах -3...+2°С.

Напомним, 17 февраля в Украине погода будет морозной.

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