Синоптики предупредили о непогоде в Украине: какие регионы заденет

Синоптики предупредили о непогоде в Украине: какие регионы заденет

В частности, сообщают об гололедице.

Синоптики предупредили о непогоде в Украине: на дорогах гололедица, а в горах – лавинная опасность.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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В Запорожской области предупреждают об гололеде – и уровне опасности, желтый.

Местами в Николаевской и Донецкой областях сохранится сильный гололед. Речь идет об ІІ уровне опасности – оранжевый.

В Киевской области 30 декабря на дорогах сохранится гололедица.

Также 30 декабря на высокогорье восточной части Закарпатья сохраняется значительная снеговинная опасность.

Как сообщалось, 30 декабря в Украине будет мороз, но уже не будет снегом. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. На территории страны без существенных осадков. На дорогах большинства областей – гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В Украине будет днем от 1 до 6 градусов мороза.

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