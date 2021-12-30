Синоптики попередили про негоду в Україні: які регіони зачепить

Зокрема, повідомляють про ожеледицю.
Синоптики попередили про негоду в Україні: на дорогах ожеледиця, а в горах - лавинна небезпека.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
У Запорізькій області попереджають про ожеледь - І рівень небезпечності, жовтий.
Місцями у Миколаївській та Донецькій областях утримається сильна ожеледь. Йдеться про ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.
У Київській області 30 грудня на дорогах утримається ожеледиця.
Також 30 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпаття зберігається значна снiголавинна небезпека.
Як повідомлялося, 30 грудня в Україні буде мороз, але вже не сніжитиме. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території країні буде без істотних опадів. На дорогах більшості областей - ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. В Україні вдень буде від 1 до 6 градусів морозу.
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