Синоптики попередили про негоду в Україні: які регіони зачепить

Синоптики попередили про негоду в Україні: які регіони зачепить

Зокрема, повідомляють про ожеледицю.

Синоптики попередили про негоду в Україні: на дорогах ожеледиця, а в горах - лавинна небезпека.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У Запорізькій області попереджають про ожеледь - І рівень небезпечності, жовтий.

Місцями у Миколаївській та Донецькій областях утримається сильна ожеледь. Йдеться про ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.

У Київській області 30 грудня на дорогах утримається ожеледиця.

Також 30 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпаття зберігається значна снiголавинна небезпека.

Як повідомлялося, 30 грудня в Україні буде мороз, але вже не сніжитиме. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. На території країні буде без істотних опадів. На дорогах більшості областей - ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. В Україні вдень буде від 1 до 6 градусів морозу.

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