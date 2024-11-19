Синоптики предупреждают о резком похолодании: когда и где ударят морозы

Синоптики прогнозируют, что со среды в Украине ожидается смена погодной ситуации. Вместо тепла в страну придет существенное похолодание. Суеверная и ветреная погода, временами с дождем, снегом и туманами охватит Украину.

Какая будет погода во вторник 19 ноября, и когда на этой неделе ударят морозы – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Синоптическая ситуация

Ноябрь в разгаре. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время погода в Украине испортится. Более того, с 21 ноября почти повсеместно будет мокрый снег, дождь, а также похолодает. Хотя, во вторник, 19 ноября, в Украине дождей и снега станет меньше. Снег возможен в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, а дождь – только в Черниговской. Небольшой минус ночью снова вероятен на Закарпатье и Прикарпатье, а также в Харьковской области, до -1. Днем теплее всего будет в Херсонской области и в Крыму, до +11 градусов. Холоднее всего днем снова будет в Ровенской и Волынской областях, до +5. В Киеве 19 ноября без осадков, ночью 0...+2, днем +5...+7 градусов.

В среду, 20 ноября, в Украине снега станет меньше, а вот дождей прибавится. Мокрый снег пройдет во: Львовской, Ивано-Франковской; Закарпатской, Волынской. При этом дождь ожидается в: Черновицкой, Тернопольской, Ровенской; Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской; Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской. Ночью, как и днем, станет теплее. Минус, до -1, проявится только в Луганской и Харьковской областях. Ночью будет теплее всего на юге, +4...+6. Днем до +13 градусов температура поднимется в Одесской области, холоднее всего днем будет на Волыни и во Львовской области, в пределах +4...+6 градусов. В Киеве днем дождь, ночью до +3 градусов, днем – до +10.

Согласно консультативному прогнозу Наталки Птухи, 21 – 23 ноября уже на большей части территории мокрый снег и дождь. 24 ноября в восточных, северо-восточных областях, днем в Закарпатье, 25 ноября в западных областях небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков. Также она добавила, что 21-22 ноября ночью и днем от +3 до -3 градусов. На Западе -1 – -6 градусов. В южных и восточных областях +1 – +7, днем 21 ноября +7 – +12 градусов. 23 – 25 ноября ночью -4 – -10 градусов, днем 0 – -5 градусов, на Юге и Востоке страны ночью 0 – -6 градусов, днем 0 – +6 градусов, – отметила представитель Укргидрометцентра. И отметила, что в ближайшей синоптической перспективе сильные морозы в Украине еще не ожидаются.

Погода от Наталки Диденко

В свою очередь, синоптикиня Наталья Диденко предупредила украинцев о сложных погодных условиях с четверга по субботу.

"В течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание. Этот прогноз — предварительный, требует уточнения, но все же примите это во внимание.

Также Диденко отметила, что вот-вот на носу первое серьезное похолодание от "плюсов" к морозу, которое будет переводить дожди в сильные снегопады.

Первая карта показывает, как 21 ноября за холодным атмосферным фронтом распространяется холодный воздух. Юг и восток еще немного задержатся, но это временно. со снегом, будет сильный ветер, будет налипать мокрый снег"

С синоптической точки зрения такая ситуация относительно традиционна для этого времени года, однако условия для людей, транспорта, нагрузки для электричества станут сложнее, заверила синоптика. Также Диденко добавила, что 19 ноября в Украине отмечают День гидрометслужбы. Мы поздравляем всех причастных к этому празднику и благодарим за работу.

"Завтра, 19 ноября, в День украинской гидрометслужбы, будет без осадков, +4+7 градусов, на юге +7+12, в Крыму до +14 градусов. 20 ноября осадки начнутся только на западе Украины, однако ожидается скачок тепла до +8+15 градусов. Исключение – запад и северо-восток, 7+9 градусов. гидрометслужбы, 19 ноября, ожидается погода без осадков, днем до +7 градусов, а 20 ноября вплоть до +11 градусов. штормовой ветер, похолодание"

Капризный ноябрь

О том, что на новой неделе ожидается капризная и ветреная погода, временами с дождем, снегом и туманами, рассказывал синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что поскольку ноябрь считается переходным месяцем от осени к зиме, то часто в наших широтах погода носит довольно изменчивый характер. Происходит усиление деятельности циклонов, атмосферных фронтов и, в целом, отмечается существенная подвижность атмосферы по сравнению с предыдущими месяцами. По прогнозу Кибальчича в течение ближайшей недели за счет циклонической деятельности над северной и центральной Европой ожидается развитие серии активных циклонов, которые пройдут через Украину с юго-запада на северо-восток. Они принесут нам умеренные осадки в виде дождя и снега, а также порывистый ветер. Также будут отмечаться значительные колебания атмосферного давления и температуры воздуха. Поэтому людям с метеозависимостью следует быть внимательными в течение указанного периода.

Напомню, что, несмотря на то, что ноябрь уже полностью вступил в свои права, средний показатель термометра в этом месяце выше на 1 градус. Об этом отмечала синоптикиня Вера Балабух. Также она предупреждала, что со второй половины ноября участятся осадки, особенно в западных регионах – традиционно влажные в Украине. В Карпатах те же осадки превратятся в мокрый снег, иногда с дождем. особенно на высокогорье. В целом среднесуточная температура ноября будет отличаться по регионам на 4-5 градусов.

Какая температура будет зимой

Примечательно, что по словам Веры Балабух ожидается, что в Украине зима 2024/2025 также может быть теплее обычного, а средняя за сезон температура воздуха – на 1–2 градуса выше нормы. Синоптики отмечают, что нынешней зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает метеорологиня Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября. В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. Да, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух. О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Экспертша отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Однако Птуха отметила, что синоптики не исключают также возможностей: залив в Украину холода и арктического воздуха. Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

Напомним, что на прошлой неделе Украину засыпало снегом! Белым одеялом покрыл ряд западных областей. Местные жители делились заснеженными видами в социальных сетях. А еще специалисты ГСЧС опубликовали видео с видами горы Пип Иван Черногорский и урочища Заросляк, где расположены спасательные посты.

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