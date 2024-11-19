Синоптики попереджають про різке похолодання: коли і де вдарять морози

Синоптики прогнозують, що з середи в Україні очікується зміна погодної ситуації. Замість тепла в країну прийде суттєве похолодання. Примхлива та вітряна погода, часом з дощем, снігом і туманами охопить Україну.

Якою буде погода у вівторок 19 листопада, та коли на цьому тижні вдарять морози – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Синоптична ситуація

Листопад у розпалі. Синоптики прогнозують, що найближчим часом погода в Україні зіпсується. Ба більше, з 21 листопада майже повсюдно буде мокрий сніг, дощ, а також похолодає. Хоча, у вівторок, 19 листопада, в Україні дощів та снігу стане трохи менше. Сніг можливий у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, а дощ – лише у Чернігівській. Невеликий "мінус" уночі знову ймовірний на Закарпатті та Прикарпатті, а також у Харківській області, до -1. Вдень найтепліше буде в Херсонській області та в Криму, до +11 градусів. Найхолодніше вдень знову буде в Рівненській та Волинській областях, до +5. У Києві 19 листопада без опадів, вночі 0...+2, вдень +5...+7 градусів.

У середу, 20 листопада, в Україні снігу поменшає, а от дощів додасться. Мокрий сніг пройде у: Львівській, Івано-Франківській; Закарпатській, Волинській. При цьому дощ очікується у: Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській; Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській; Києві, Київській, Чернігівській, Сумській. Вночі, як і вдень, потеплішає. "Мінус", до -1, проявиться лише у Луганській та Харківській областях. Вночі буде найтепліше на півдні, +4...+6. Вдень до +13 градусів температура підніметься на Одещині, найхолодніше вдень буде на Волині та у Львівській області, в межах +4...+6 градусів. У Києві вдень дощ, уночі до +3 градусів, вдень - до +10.

Згідно з консультативним прогнозом Наталки Птухи, 21 – 23 листопада вже на більшій частині території мокрий сніг та дощ. 24 листопада у східних, північно-східних областях, вдень на Закарпатті, 25 листопада у західних областях невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів. Також вона додала, що 21 – 22 листопада вночі та вдень від +3 до -3 градусів. На Заході -1 – -6 градусів. У південних і східних областях +1 – +7, вдень 21 листопада +7 – +12 градусів. 23 – 25 листопада вночі -4 – -10 градусів, вдень 0 – -5 градусів, на Півдні та Сході країни вночі 0 – -6 градусів, вдень 0 – +6 градусів, – зазначила представниця Укргідрометцентру. І наголосила, що у найближчій синоптичній перспективі сильні морози в Україні ще не очікуються.

Погода від Наталки Діденко

В свою чергу, синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про складні погодні умови з четверга по суботу.

"Впродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, істотне похолодання. Цей прогноз - попередній, потребує уточнення, але все ж візьміть це до уваги. 21-23 листопада!"

Також Діденко зазначила, "що ось-ось на носі перше серйозне похолодання від "плюсів" до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади"

"Погляньте на ці карти! Перша карта показує, як 21-го листопада за холодним атмосферним фронтом поширюється холодне повітря. Південь та схід ще трохи затримаються, але це тимчасово. Друга карта показує, як в зоні атмосферного фронту також 21-го листопада йтимуть дощі із снігом, буде сильний вітер, налипатиме мокрий сніг"

Із синоптичної точки зору така ситуація відносно традиційна для цієї пори року, проте умови для людей, транспорту, навантаження для електрики стануть складнішими, запевнила синоптикиня. Також Діденко додала, що 19 листопада в Україні відзначають День гідрометслужби. Ми вітаємо всіх причетних до цього свята та дякуємо за роботу.

"Завтра, 19-го листопада, у День української гідрометслужби, буде без опадів, +4+7 градусів, на півдні +7+12, в Криму до +14 градусів. 20-го листопада опади розпочнуться лише на заході України, проте очікується стрибок тепла до +8+15 градусів. Виняток – захід та північний схід, 7+9 градусів. У Києві, у День української гідрометслужби, 19-го листопада, очікується погода без опадів, вдень до +7 градусів, а 20-го листопада аж до +11 градусів. Ускладнення погоди в столиці очікується з 21-го листопада – дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер, похолодання"

Примхливий листопад

Про те, що на новому тижні очікується примхлива та вітряна погода, часом з дощем, снігом і туманами, розповідав синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що оскільки листопад вважається перехідним місяцем від осені до зими, то часто в наших широтах погода має доволі мінливий характер. Відбувається посилення діяльності циклонів, атмосферних фронтів і загалом відзначається істотна рухливість атмосфери у порівнянні з попередніми місяцями. За прогнозом Кібальчича впродовж найближчого тижня коштом циклонічної діяльності над північною та центральною Європою очікується розвиток серії активних циклонів, які пройдуть шляхом через Україну з південного заходу на північний схід. Вони принесуть нам помірні опади у вигляді дощу та снігу, а також поривчастий вітер. Також відзначатимуться суттєві коливання атмосферного тиску і температури повітря. Тому людям із метеозалежністю слід бути уважними впродовж зазначеного періоду.

Нагадаю, що не дивлячись на те, що листопад вже повністю вступив у свої права, середній показник термометра у цьому місяці є вищим на 1 градус. Про це зазначала синоптикиня Віра Балабух. Також вона попереджала, що з другої половини листопада почастішають опади, особливо в західних регіонах – традиційно найвологіших в Україні. У Карпатах ті самі опади перетворяться на мокрий сніг, іноді з дощем. особливо на високогір’ї. Загалом середньодобова температура листопада відрізнятиметься по регіонах на 4-5 градусів.

Яка температура буде взимку

Примітно, що за словами Віри Балабух очікується, що в Україні зима 2024/2025 також може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня за сезон температура повітря – на 1–2 градуси вищою за норму. Синоптики зазначають, що цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада. Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експертка зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Однак, Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей: затоку в Україну холоду та арктичного повітря. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

Нагадаємо, що минулого тижня Україну засипало снігом! Білою ковдрою вкрило низку західних областей. Місцеві мешканці ділилися засніженими краєвидами у соціальних мережах. А ще фахівці ДСНС опублікували відео з краєвидами гори Піп Іван Чорногірський, та урочища Заросляк, де розташовані рятувальні пости.

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