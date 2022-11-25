Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

На дорогах будет ограничена видимость.
В Украине в субботу 26 ноября будет сильный туман. Неблагоприятная погода ожидается в западных областях.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.
"26 ноября ночью и утром в западных областях туман. Видимость 200-500 метров", — говорится в сообщении.
Синоптики предупреждают, что из-за уменьшения видимости возможны нарушения движения транспорта на дорогах и улицах.
Напомним, 26 и 27 ноября в Украине ожидается снег, дождь и мокрый снег.
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