Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

На дорогах будет ограничена видимость.

В Украине в субботу 26 ноября будет сильный туман. Неблагоприятная погода ожидается в западных областях.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.

"26 ноября ночью и утром в западных областях туман. Видимость 200-500 метров", — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что из-за уменьшения видимости возможны нарушения движения транспорта на дорогах и улицах.

Напомним, 26 и 27 ноября в Украине ожидается снег, дождь и мокрый снег.

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