Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

На дорогах буде обмежена видимість.
В Україні в суботу, 26 листопада, буде сильний туман. Несприятлива погода очікується в західних областях.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Зазначається, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
"26 листопада вночі та вранці у західних областях туман. Видимість 200-500 метрів", - йдеться у повідомленні.
Синоптики попереджають, що через зменшення видимості можливі порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.
Нагадаємо, 26 і 27 листопада в Україні очікується сніг, дощ та мокрий сніг.
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