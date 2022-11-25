Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

На дорогах буде обмежена видимість.

В Україні в суботу, 26 листопада, буде сильний туман. Несприятлива погода очікується в західних областях.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Зазначається, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"26 листопада вночі та вранці у західних областях туман. Видимість 200-500 метрів", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають, що через зменшення видимості можливі порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Нагадаємо, 26 і 27 листопада в Україні очікується сніг, дощ та мокрий сніг.

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