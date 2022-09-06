Синоптик рассказала, когда в Украину придут серьезные осенние дожди

7-8 сентября в стране будет в основном сухо, а днем даже солнечно.

Дожди придут в Украину ориентировочно в конце этой недели.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Уже 9-12 сентября появятся серьезные осенние дожди", – написала она.

В Укргидрометцентре также предупредили украинцев о дождливой погоде. Там прогнозируют, что уже 8 сентября кратковременные дожди придут на Закарпатье, Прикарпатье и местами в южные, днем и в Кировоградскую и Днепропетровскую области. 9 сентября в Украине ожидаются умеренные (в западных областях местами значительные) дожди. Умеренные дожди, местами грозы будут идти в стране и 10-13 сентября.

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В Киеве осадки в виде дождя ожидаются 9 сентября. Такая погода в столице продержится ориентировочно до следующих вторника-среды, 13-14 сентября.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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