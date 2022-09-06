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Синоптикиня розповіла, коли до України прийдуть серйозні осінні дощі

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Синоптикиня розповіла, коли до України прийдуть серйозні осінні дощі

Фото: УНІАН

7-8 вересня в країні буде переважно сухо, а вдень навіть сонячно.

Дощі прийдуть до України орієнтовно наприкінці цього тижня.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"Вже 9-12 вересня з'являться серйозні осінні дощі", - написала вона.

В Укргідрометцентрі також попередили українців про дощову погоду. Так, там прогнозують, що вже 8 вересня короткочасні дощі прийдуть на Закарпаття, Прикарпаття та місцями у південні, вдень і у Кіровоградську та Дніпропетровську області. 9 вересня в Україні очікуються помірні (в західних областях місцями значні) дощі. Помірні дощі, місцями грози ітимуть в країні і 10-13 вересня

У Києві опади у вигляді дощу очікуються 9 вересня. Така погода в столиці протримається орієнтовно до наступних вівторка-середи, 13-14 вересня.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
16к
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