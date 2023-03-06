Скандал в Минобороны с питанием: Резников объяснил "яйца по 17 гривен"

Министр ответил на все упреки и объяснил, почему, по его словам, завышенных цен на питание военных нет.

Министр обороны Алексей Резников назвал последний медийный скандал вокруг завышенных цен на питание для военных заказной информацией.

Об этом он сказал в интервью Лиге.

"Информационные волны носят заказной характер. Когда один и тот же текст с надуманной историей о якобы чешских патронах за 7 центов копируется в 40-50 источниках – очевидно, что это организованный и продуманный вброс. Кто-то намеренно (или случайно) в нескольких публикациях наложил видеоряд с миллионом в диване заместителя экс-министра (Андрея Тарана – ред.) с текстом о задержании моего заместителя, и таких примеров информационного возбуждения общества, что якобы в Минобороны собралось бешеное недовольство коррупционеров… Но когда начинаешь смотреть, а что это за информация, то она ни одного отношения ни ко мне, ни к моей команде не имеет", — сказал он.

По его словам, это инспирированная и спланированная история, но бенефициары у нее разные.

"Мы зарегистрировали агентство оборонных закупок и запустили агентство, которое будет заниматься тыловым обеспечением. Но 24 февраля (2022 – ред.) передо мной встал вопрос приоритетности: надеть или накормить кратно увеличенную численность ВСУ, или продолжить заниматься процедурами. Конечно, я был вынужден отложить реформы. И это меня догнало. Я хочу попросить всех, кто имеет критическое мышление, найти первую публикацию о якобы яйцах за 17 грн, распечатать форматом А3 страницу приложения и прислать мне обведенное красным маркером, где вы видите, что штука – 17 грн. Там этого не найдете. Поэтому миф о яйце за 17 грн остается мифом", — добавил он.

Скандал в Минобороны с питанием

Напомним, издание Зеркало недели утверждает, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

Журналисты пишут об этом, имея копию сделки стоимостью более 13 миллиардов гривен. Документ одобрен Министерством обороны 23 декабря 2022 года и предусматривает услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Издание сравнило цены по сделке с ценами в сети "Сільпо" в спальном районе Киева. Яйца оборонное ведомство закупает по 17 гривен за штуку, когда розничная цена в магазине составляет около 7 гривен за штуку. Также более чем вдвое переоценен картофель — 22 гривны за килограмм (по сравнению с 8-9 гривнами в магазине). Куриное бедро для военных оценено в 120 гривен за килограмм, магазинная цена – 80 гривен.

Впоследствии стало известно, что Минобороны обратится в СБУ из-за материала о закупке продовольствия.

Результатом скандала стал ряд увольнений. В частности, кресло потеряли заместитель министра Вячеслав Шаповалов и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. 1 февраля СБУ вручила подозрения Хмельницкому и Шаповалову .

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