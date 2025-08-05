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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Сколько бойцов вернулись из СОЧ в армию: директор ГБР назвал цифру

Благодаря закону и разработанному механизму в армию с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу вернулось более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Директор ГБР Алексей Сухачев

Директор ГБР Алексей Сухачев / © Інтерфакс-Україна

За восемь месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу впервые самовольно покинувших часть (СОЧ), в армию вернулось более 29 тыс. украинских военнослужащих.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

«Благодаря закону и разработанному механизму в армию с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу вернулось более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части», — сказал директор ГБР.

Сухачев напомнил, что правовой механизм упрощенного возвращения на службу разработан ГБР совместно с военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генерального прокурора.

«Этот механизм дает шанс тем, кто совершил СОЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с возобновлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения», — подчеркнул он.

Сухачев уточнил, что военнослужащие, совершившие СОЧ, по решению суда также могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Напомним, 8 мая 2025 года президент Украины подписал Закон, которым продлено до 30 августа 2025 года действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

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