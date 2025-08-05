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- Украина
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Сколько бойцов вернулись из СОЧ в армию: директор ГБР назвал цифру
Благодаря закону и разработанному механизму в армию с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу вернулось более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части.
За восемь месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу впервые самовольно покинувших часть (СОЧ), в армию вернулось более 29 тыс. украинских военнослужащих.
Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.
«Благодаря закону и разработанному механизму в армию с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу вернулось более 29 тысяч бойцов, самовольно покинувших части», — сказал директор ГБР.
Сухачев напомнил, что правовой механизм упрощенного возвращения на службу разработан ГБР совместно с военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генерального прокурора.
«Этот механизм дает шанс тем, кто совершил СОЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с возобновлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения», — подчеркнул он.
Сухачев уточнил, что военнослужащие, совершившие СОЧ, по решению суда также могут быть освобождены от уголовной ответственности.
Напомним, 8 мая 2025 года президент Украины подписал Закон, которым продлено до 30 августа 2025 года действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.