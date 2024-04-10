Сколько процентов граждан в Украине доверяют ВСУ — опрос

В Украине среди государственных и общественных институтов наибольшим доверием пользуются Вооруженные Силы – им доверяют 96% граждан. Однако после ВСУ идут добровольческие батальоны, ГСЧС и волонтерские организации.

Об этом говорится в соцопросе, проведенном Центр Разумкова.

Как отмечается, в нашем государстве ВСУ доверяют 96% граждан, прошедших опрос. В то же время добровольческим батальонам доверяют 86%. На процент меньше доверяют ГСЧС и волонтерские организации.

Нацгвардия в то же время имеет 80% доверия украинцев, пограничники – 76%, Минобороны – 67,5%, СБУ – 67%, общественные организации 61%.

Интересно и то, что церкви доверяют 60% граждан, института Президента Украины – 59%, главам городов (поселков или села), в котором живет респондент – 54%, Национальной полиции Украины – 53%, Национальному банку Украины – 52%.

Кроме того, к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека (омбудсмена) – соответственно 43% и 32%. К СМИ Украины доверие и недоверие выражается примерно в равной степени — соответственно 46% и 45%.

"Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату (чиновникам) (не доверяют 76%), политическим партиям (76%), Верховной Раде Украины (74%), судам (судебной системе в целом) (70%), Правительству Украины (65,5%), Прокуратуре (62%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (55%), коммерческим банкам (51%). Также чаще высказывается недоверие, чем доверие, профсоюзам (не доверяют им 43%, в то время как доверяют — 25%)", — рассказали в Центре Разумкова.

Несмотря на то, что политическим партиям доверяют только 13% респондентов, отвечая на вопрос, видят ли они среди существующих политических сил те, которым можно было бы доверить власть в послевоенный период, утвердительный ответ дают несколько больше респондентов (25%). Однако это заметно меньше, чем в июле 2023 года (38,5%). Отрицательный ответ давали соответственно 52% и 41%.

Напомним, что украинцы считают коррупцию большей угрозой для развития государства, чем российская агрессия.

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