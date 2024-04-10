Скільки відсотків громадян в Україні довіряють ЗСУ - опитування

В Україні серед державних та суспільних інститутів найбільшою довірою користують Збройні Сили - їм довіряють 96% громадян. Проте після ЗСУ йдуть добровольчі батальйони, ДСНС та волонтерські організації.

Про це йдеться в соцопитуванні, яке провів Центр Розумкова.

Як зазначається, в нашій державі ЗСУ довіряють 96% громадян, які пройшли опитування. Водночас добровольчим батальйонам довіряють 86%. На відсоток менше мають довіру ДСНС та волонтерські організації.

Нацгвардія в той самий час має 80% довіри українців, прикордонники - 76%, Міноборони - 67,5%, СБУ - 67%, громадські організації 61%.

Цікаво і те, що церкві довіряють 60% громадян, інституту Президента України - 59%, головам міст (селищ чи села), в якому живе респондент - 54%, Національній поліції України - 53%, Національному банку України - 52%.

Крім того, до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена) - відповідно 43% і 32%. До ЗМІ України довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою - відповідно 46% і 45%.

“Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 76%), політичним партіям (76%), Верховній Раді України (74%), судам (судовій системі загалом) (70%), Уряду України (65,5%), Прокуратурі (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (57%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (56%), Національному антикорупційному бюро України (55%), комерційним банкам (51%). Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 43%, тоді як довіряють — 25%)”, - розповіли в Центрі Розумкова.

Попри те, що політичним партіям довіряють лише 13% респондентів, відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, ствердну відповідь дають дещо більше респондентів (25%). Однак, це помітно менше, ніж у липні 2023 року (38,5%). Негативну відповідь давали відповідно 52% і 41%.

Нагадаємо, що українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.

Читайте також: