Спасатели на страже: в Бердичеве освободили собаку

В Бердичеве собака застряла в моторном отсеке автомобиля. На помощь пришли спасатели.

Об этом сообщило Бердичевское ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.

"16 декабря Бердичевские спасатели выезжали на проведение аварийно-спасательных работ по высвобождению собаки в Бердичеве, которая при странных обстоятельствах залезла в моторный отсек автомобиля ГАЗель, а выбраться самостоятельно уже не смогла", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пушистого из ловушки.

Напомним, полицейские открыли уголовное производство после обнаружения в социальных сетях видео, на котором мужчина жестоко обращается со своей собакой. На записи видно, как мужчина бьет, наступает и душит животное во время прогулки.

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