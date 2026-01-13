Суд решил дальнейшую судьбу Шуфрича: что с мерой пресечения

Нардеп Нестор Шуфрич / © Getty Images

Суд 13 января решил продлить содержание под стражей для народного депутата от запрещенной партии «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича до 13 марта с альтернативой залога в более 33 млн грн.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Суд также принял решение продлить меру пресечения бывшему помощнику фигуранта — он будет находиться под домашним арестом до 13 марта 2026 года.

В ОГ напомнили, что в сентябре 2024 года прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении Шуфрича и его экс-помощника. Судебное разбирательство по делу продолжается. Фигурантов подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти. Кроме этого, нардепу инкриминируют государственную измену.

По данным следствия, после оккупации Крыма обвиняемые:

инициировали перерегистрацию объектов недвижимости в соответствии с законодательством России,

заключили охранный договор с незаконным военизированным формированием,

осуществляли финансовые перечисления в пользу Росгвардии.

Также следствие считает, что Шуфрич действовал во взаимодействии с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года переехал в Москву и сейчас сотрудничает с государством-агрессором. По версии правоохранителей, он систематически распространял пророссийские нарративы в публичных заявлениях и медиавыступлениях, осуществляя подрывную деятельность против Украины.

Напомним, 8 января Киевский апелляционный суд решил освободить Шуфрича из-под стражи под залог в 33,28 млн грн. Однако адвокат Виктор Карпенко объяснил, что из-за санкций ни сам нардеп, ни третьи лица не могут легально внести эти средства, поскольку финмониторинг блокирует любые транзакции в пользу подсанкционного лица. Несмотря на это, сын депутата Александр Шуфрич надеется на «политическую солидарность» соратников по партии, которые могли бы оплатить залог за политика.