Суд решил дальнейшую судьбу Шуфрича: что с мерой пресечения
Нестор Шуфрич подозревается в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти; и в государственной измене.
Суд 13 января решил продлить содержание под стражей для народного депутата от запрещенной партии «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича до 13 марта с альтернативой залога в более 33 млн грн.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Суд также принял решение продлить меру пресечения бывшему помощнику фигуранта — он будет находиться под домашним арестом до 13 марта 2026 года.
В ОГ напомнили, что в сентябре 2024 года прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении Шуфрича и его экс-помощника. Судебное разбирательство по делу продолжается. Фигурантов подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти. Кроме этого, нардепу инкриминируют государственную измену.
По данным следствия, после оккупации Крыма обвиняемые:
инициировали перерегистрацию объектов недвижимости в соответствии с законодательством России,
заключили охранный договор с незаконным военизированным формированием,
осуществляли финансовые перечисления в пользу Росгвардии.
Также следствие считает, что Шуфрич действовал во взаимодействии с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года переехал в Москву и сейчас сотрудничает с государством-агрессором. По версии правоохранителей, он систематически распространял пророссийские нарративы в публичных заявлениях и медиавыступлениях, осуществляя подрывную деятельность против Украины.
Напомним, 8 января Киевский апелляционный суд решил освободить Шуфрича из-под стражи под залог в 33,28 млн грн. Однако адвокат Виктор Карпенко объяснил, что из-за санкций ни сам нардеп, ни третьи лица не могут легально внести эти средства, поскольку финмониторинг блокирует любые транзакции в пользу подсанкционного лица. Несмотря на это, сын депутата Александр Шуфрич надеется на «политическую солидарность» соратников по партии, которые могли бы оплатить залог за политика.