Тайный ингредиент: как превратить традиционное оливье в кулинарный шедевр

Один маленький ингридиент способен существенно изменить концепцию и вкусовые свойства салата.

Оливье – это неизменный и главный салат на все новогодние зимние праздники. Он так полюбился украинцам, что трудно представить себе рождественский (да и не только рождественский) стол без этого блюда. Обычно его готовят с докторской колбасой или куриным филе, яйцами, горошком и майонезом. Впрочем, в последние годы появилось очень много новых ингридиентов и способов его приготовления, чтобы разнообразить угощение или удивить гостей.

К примеру, в оливье стали добавлять очищенные яблоки или вместо мясной части использовать креветки. Вариантов – множество. Впрочем, на этот раз мы расскажем, как приготовить традиционное оливье, добавив лишь один ингридиент, который сделает его вкус необычным, а ваши гости точно будут спрашивать, как вам удалось достичь такого эффекта.

Ингридиенты

куриное филе/телячий язык/докторская колбаса – 0,5 кг

морковь – 2-3 шт.

картофель – 4 шт.

соленые огурцы – 4-5 шт.

яйца – 4-5 шт.

консервированный горошек

домашний майонез

каперсы – 1-2 ст. л.

сванская соль

смесь перцев

Приготовление

1. Прежде всего мы традиционно отвариваем яйца, картофель, морковь. Еще в советское время привычным было использовать для оливье вареную колбасу, но в последние годы вместе с бумом на здоровое питание, к ней появилось много вопросов. Как более полезная альтренатива – отварить филе куриное или индейки, или телячий язык.

2. Нашинковать все отварные ингридиенты в одну емкость.

3. Туда же нашинковать соленые огурцы, добавить банку консервированного горошка. При желании можно добавить немного красного лука – но это на любителя.

4. А теперь главный козырь этого рецепта – каперсы. Каперсы — это эдакие пряности, которые растут на кустарнике преимущественно в Средиземном регионе, поэтому их нередко можно встретить в итальянской, испанской кухнях. Обычно каперсы продаются как маринованные в уксусе бутоны. Они обладают насыщенным, острым, пряным и с кислинкой вкусом. Чтобы добавить блюду изящного вкуса, достаточно положить одну столовую ложку каперсов. Впрочем, лучше пробовать на вкус, если кажется, что вкус не такой насыщенный – всегда можно добавить чуть больше. Однако, нужно быть осторожным: если переборщить – испортите салат.

Каперсы бывают большими, с зеленым хвостиком и мелкими, величиной с горошину. Первые — ягоды каперсника, вторые — нераскрывшиеся бутоны. Если сравнивать вкус каперсов с чем-то, можно сказать, что это что-то среднее между мелко нарезанными зелеными оливками и острыми маринованными огурцами. В любом случае, они будут очень уместны в оливье. Попробуйте, горсть каперсов сделает ваш салат незабываемым.

5. И напоследок добавляем смесь перцев, сванскую (или обычную) соль и майонез. Мы уже писали, как приготовить домашний майонез, подробнее о рецепте и способе приготовления можно прочитать здесь.

6. Все хорошенько перемешиваем и отправляем ненадолго охладиться в холодильник.

Салат готов. Приятного аппетита и с наступающими праздниками.

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