- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1109
- Время на прочтение
- 1 мин
Теракт в Киеве: супермаркет, где произошла стрельба, не будет работать
В столице после стрельбы 18 апреля закрыли магазин почти до конца месяца.
В Киеве супермаркет «Велмарт», где вчера нападавший взял в заложники людей, будет закрыт до 27 апреля.
Об этом сообщает «Суспільне».
Территория возле супермаркета до сих пор огорожена.
Теракт в Киеве 18 апреля — последние новости
В Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, живший в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете, где его ликвидировали спецназовцы КОРД.
По последним данным, кроме стрелка, погибли шесть человек и пострадали 14 человек.
Соседи мужчины, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева, говорят, что он жил в квартире, рядом с которой совершил теракт, около 10 лет. Мужчина жил сам, семьи не имел и с соседями не общался — только здоровался.
Между тем в Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.
Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий правоохранителей во время теракта в Киеве.