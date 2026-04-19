Теракт в Киеве: супермаркет, где произошла стрельба, не будет работать

Теракт в столице / © Associated Press

В Киеве супермаркет «Велмарт», где вчера нападавший взял в заложники людей, будет закрыт до 27 апреля.

Об этом сообщает «Суспільне».

Территория возле супермаркета до сих пор огорожена.

Теракт в Киеве 18 апреля — последние новости

В Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, живший в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете, где его ликвидировали спецназовцы КОРД.

По последним данным, кроме стрелка, погибли шесть человек и пострадали 14 человек.

Соседи мужчины, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева, говорят, что он жил в квартире, рядом с которой совершил теракт, около 10 лет. Мужчина жил сам, семьи не имел и с соседями не общался — только здоровался.

Между тем в Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий правоохранителей во время теракта в Киеве.