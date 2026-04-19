Пион / © pixabay.com

Реклама

Пионы становятся подлинно украшением сада от середины мая до середины июня. Наиболее интенсивно они цветут именно в этот период.

Чтобы цветы порадовали своим чудесным цветением, уже в апреле следует сделать несколько простых, но важных шагов, сообщает ресурс Кobieta.interia.pl.

Садоводы отмечают, что вторая половина апреля идеальное время для надлежащего ухода за пионами. Несколько не сложных манипуляций помогут их кустам противостоять болезням и развитию пышных бутонов.

Реклама

Весной пионы часто болеют серой гнилью. Именно поэтому прежде всего следует удалить мертвые побеги. Когда с земли начнут появляться новые молодые побеги, удалите все больные и поврежденные части растения. Это поможет предотвратить вторичное заражение.

Другой необходимый шаг в уходе за пионами — рыхление почвы вокруг корней. Это сразу улучшит транспортировку питательных веществ. Да, куст сможет пустить больше побегов. Также следует подкормить растение специальным удобрением, богатым фосфором и калием. Важно рассыпать его вокруг куста, смешать с почвой и полить.

Еще один важный аспект ухода за пионами – это полив. Растение очень нуждается в воде при формировании почек и активного роста. В то же время следует не переусердствовать, потому что излишек может привести к гниению корней.

Натуральное удобрение для пионов

Приготовить удобрение для пионов можно самостоятельно. Для этого хорошо подойдет костная мука. Оно богато фосфором, кальцием и азотом.

Реклама

фосфор имеет решающее значение для формирования бутонов и поддерживает корневую систему;

азот поддерживает рост побегов и листьев;

кальций укрепляет структуру растения и улучшает его иммунитет.

Важно рассыпать его вокруг кома, смешать с почвой и полить.

Костную муку следует использовать особенно тогда, когда почва бедна питательными веществами. Пионы предпочитают плодородную, проницаемую почву с pH, близким к нейтральному. Кальций в костной муке поможет регулировать pH почвы. Его нехватка может повлиять на внешний вид растения. Пион будет не очень привлекательным, а также менее устойчивым к условиям окружающей среды.

