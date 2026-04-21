Новый удар стихии: какие области Украины под угрозой и какую опасность несет Десна

Ситуация на дорогах: 8 километров превращаются в 70

Из-за высокой воды затоплены подъездные пути к понтонным деревянным мостам через Десну и ее притоки реку Вить. Поэтому до трех сел — Бирино, Прокоповка и Подгорное, что на севере Черниговщины, добраться можно только в объезд через соседнюю Сумскую область. Дальше дороги нет. То есть есть есть есть, но она под водой. Сначала смельчаки ездили по воде, но когда она поднялась на нынешний уровень, местные вспомнили о дедовском методе.

«Для местных лодки — не туристическая аттракция. Когда реки выходят из берегов — это способ добраться до дома. Это как автобус между селами. Только на воде. От Новгород-Северского до отрезанных водой сел на самом деле подать рукой — каких-то восемь километров. Но когда поднимается вода, людям приходится добираться или на лодках через реку, или по суше через Сумщину. И тогда эти 8 километров превращаются в 70», — говорится в сюжете ТСН.

Жизнь на переправе: лодка как единственное спасение

В назначенное время люди сходятся к берегу реки. Александр — местный, а Татьяна сюда переехала из села на самой российской границе, где жить уже невыносимо. За Десной живет только второй год и к такой переправе до сих пор не привыкла.

В лодке одновременно перевозят четырех пассажиров. Без спасательного жилета на борт не пускают.

Возле импровизированного причала — припаркованные авто. Их утром оставили те, кто вечером возвращается обратно домой.

Опыт прошлых лет и работа ГСЧС

В объезд через соседнюю область, говорят местные, — тоже не так просто. Высокая вода подмывает дороги и там.

Три года назад наводнение было крупнейшим за десятилетие. Тогда затопленные поймы Десны и Днепра заблокировали не одно село. Спасатели на вездеходах эвакуировали людей и развозили продукты.

Прогноз гидрологов: почему большой воды не будет

Этой зимой были все предпосылки для половодья: много снега, большие запасы воды. Но в Укргидрометцентре говорят — сверхвысокой воды на равнине не ожидается. Снег таял постепенно, а март был аномально сухим.

Илья Перевозчиков, заместитель начальник отдела УКРГМЦ: «Таяние снежного покрова происходило постепенно. Это не давало предпосылки к интенсивному снеготаянию. Вода уходила в русло и все постепенно ушло ниже по течению. Процесс ухода воды происходил „на сухую“, без осадков».

Исторический контекст: «Биринская республика»

Более четырехсот человек из трех сел ежегодно на пару месяцев заблокированы водой. Этот период местные в шутку называют Биринской республикой. Сто лет назад, во время освободительной войны, именно благодаря воде крестьяне сопротивлялись большевикам и создали собственное государство.

Анна Тупица: «Выбрали себе старшину, которые распределили землю поровну. Они даже свои деньги писали на бумажках и был у них свой товарооборот. А уже приехали большевики, людей забирали, земли забирали, сожгли церкви»

Российский фактор и угроза в горах

Сейчас уровень воды стабилен, но спасатели предостерегают: ситуация зависит и от того, не будут ли сбрасывать воду из российских водохранилищ выше по течению.

Тарас Рева, начальник районного отдела ГСЧС «У них есть там свои водохранилища, Десногорское водохранилище, где основная масса воды сохраняется. Если там не будет никаких резких сбросов, то вода будет стабилизироваться».

Что касается горных регионов (Закарпатье, Прикарпатье) — там ситуация может измениться за считанные часы. Этот регион всегда под особым контролем.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ 12:00 ОНЛАЙН! ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ! НОВОСТИ ТСН 1+1 СЕГОДНЯ ОНЛАЙН!