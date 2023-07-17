Тернополянин присоединился к оккупантам: он воевал против ВСУ и пытал патриотов на Донбассе

Уроженец Тернополя переехал в Луганскую область и присоединился к боевикам так называемой "ЛНР". Там он воевал против ВСУ и пытал патриотов на Донбассе.

Об этом сообщает прокуратура Тернопольской области.

По данным следствия, житель Тернополя переехал в Луганск. 5 ноября 2015 года он присоединился к террористам так называемой "ЛНР", вступив в ряды боевиков "Народной дружины".

До 2019 года боевик из Тернополя под позывным "Дрозд" воевал против ВСУ. Кроме того, он задерживал патриотически настроенных жителей Донбасса. Предатель избивал украинцев и угрожал убийством. Известно, что предатель скрывается от следствия на временно оккупированной части Луганской области.

Боевику инкриминируют участие в террористической организации – ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Напомним, в Кировоградской области будут судить местного жителя, который в начале полномасштабной войны вступил в террористическую организацию ЧВК "Вагнер" и воевал против Украины.

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