Три человека погибли в результате массированной атаки на Харьковщину

Массированный обстрел Харьковщины / © tsn.ua

Реклама

Три человека погибли в результате вражеской атаки на город Чугуев на Харьковщине в ночь на 9 июня.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Враг нанес удары по г. Чугуев. В результате вражеской атаки три человека погибли», — говорится в сообщении.

Реклама

Также острую реакцию на стресс испытал 34-летний мужчина.

Глава Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки в городе возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах, среди повреждений — здание одного из коммунальных предприятий города, ранены его работники.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздалось ночью 9 июня в Харькове, город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Реклама

Новости партнеров