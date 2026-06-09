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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Три человека погибли в результате массированной атаки на Харьковщину

Также несколько человек получили ранения.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Массированный обстрел Харьковщины

Массированный обстрел Харьковщины / © tsn.ua

Три человека погибли в результате вражеской атаки на город Чугуев на Харьковщине в ночь на 9 июня.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Враг нанес удары по г. Чугуев. В результате вражеской атаки три человека погибли», — говорится в сообщении.

Также острую реакцию на стресс испытал 34-летний мужчина.

Глава Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки в городе возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах, среди повреждений — здание одного из коммунальных предприятий города, ранены его работники.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздалось ночью 9 июня в Харькове, город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Дата публикации
Количество просмотров
51
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