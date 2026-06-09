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Три человека погибли в результате массированной атаки на Харьковщину
Также несколько человек получили ранения.
Три человека погибли в результате вражеской атаки на город Чугуев на Харьковщине в ночь на 9 июня.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Враг нанес удары по г. Чугуев. В результате вражеской атаки три человека погибли», — говорится в сообщении.
Также острую реакцию на стресс испытал 34-летний мужчина.
Глава Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате атаки в городе возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах, среди повреждений — здание одного из коммунальных предприятий города, ранены его работники.
Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздалось ночью 9 июня в Харькове, город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.