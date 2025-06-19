Работа на заводе в Польше

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Украинцы чаще всего могут найти работу в пищевой, строительной отраслях, на складах и в логистике. Такие вакансии обычно не предусматривают высоких требований.

Какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам в Польше, пишет РБК-Украина.

Какие вакансии предлагает Польша украинцам

Соседняя Польша много лет привлекала украинских трудовых мигрантов, а с началом полномасштабной войны стала убежищем для сотен тысяч беженцев, многие активно ищут работу.

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Сейчас больше всего вакансий для украинцев в сферах, не требующих досконального знания польского языка. Это, в частности, физический труд и производство: сортировка, упаковка товаров на складах одежды и продовольствия, работа на заводах и фабриках.

К примеру, предприятие ищет рабочих на изготовление бетонных фундаментов. Опыт работы и знание польского языка не обязателен. Компания обеспечивает жильем и питанием.

Популярные вакансии для работников на складах для фасовки одежды, средств гигиены, бытовой химии и т.д. В обязанности входит маркировка продукции, комплектация, упаковка заказов.

Востребованные работники в агросекторе для сезонных работ по сбору урожая фруктов и ягод.

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Есть много предложений в строительной отрасли для каменщиков, монтажников, электриков и сантехников.

Сфера обслуживания нуждается в горничных, поварах, барменах.

Работодатели активно предлагают вакансии для водителей-дальнобойщиков. Есть вакансии для водителей из Украины с удостоверением категории C и E для международных перевозок.

Для молодежи и студентов много возможностей в гостиничном бизнесе, в том числе на должностях уборщиков, официантов и барменов.

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Сколько платят польские работодатели?

В 2025 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4666 злотых брутто в месяц (около 3600 злотых «чистыми» или 40 406 грн).

С июля 2025 г. она вырастет до 4820 злотых брутто (около 3700-3800 злотых «чистыми»).

Минимальная почасовая ставка с 1 января 2025 года составляет 30,5 злотых брутто, а с июля — 31,5 злотых.

Средняя зарплата по Польше достигает 8613 злотых брутто (что составляет примерно 6201 на руки).

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Для неквалифицированных работников большинство предложений зарплаты находятся в диапазоне 4000-5500 злотых «чистыми».

продавцам-консультантам и кассирам в среднем платят 5000-7000 злотых ;

официантам — от 4800 злотых, но зависит от города работы и заведения; работникам складов — 5000-6000 злотых.

Высококвалифицированные специалисты, такие как программисты, финансовые директора, юристы могут зарабатывать от 15000 до 35000 злотых брутто. Работодатели готовы брать и украинцев на подобные вакансии.

Где и как украинцам искать работу в Польше

Найти работу в Польше украинцы могут несколькими способами. Для этого есть многочисленные онлайн-платформы, подобные украинским Work.ua, Robota.ua и olxРабота.

Среди самых популярных — pracuj.pl, olx.pl (раздел «Praca»), praca.pl, infopraca.pl, pl.indeed.com, jooble.pl. Отдельно можно выделить yavp.pl и razem.work, ориентированные на трудоустройство украинцев.

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Есть предложения работы в Польше и на украинских кадровых порталах.

Также можно обратиться в официальные государственные учреждения, такие как местные Бюро занятости (Urząd Pracy) или воспользоваться мобильным приложением ePraca. Центральная база вакансий на правительственном портале www.pracov.gov.pl также содержит актуальные предложения.

Для официального трудоустройство украинцам, имеющим статус временной защиты, достаточно паспорта и номера PESEL с отметкой UKR.

Работодатель должен оформить сообщение о трудоустройстве (powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy) и зарегистрировать его на портале praca.gov.pl в течение семи дней с момента трудоустройства.

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Напомним, в Польше зафиксирован очередной случай пренебрежения украинской символикой. Неизвестный мужчина снял украинский флаг с крыши исторического Сокольского зала, заменив его польским флагом. Этот инцидент вызвал возмущение и напомнил о предыдущих провокациях.