В "Резерв+" появились уведомления о бумажных повестках: считается ли это официальным вручением

"Резерв+" / © Міністерство оборони

В мобильном приложении «Резерв+» внедрили новую функцию — теперь пользователи могут получать сообщения о том, что им была отправлена бумажная повестка по почте. Несмотря на техническое обновление, юридические правила оповещения остаются прежними.

Адвокат Дарья Тарасенко в соцсетях разъяснила ключевые аспекты работы новой опции и ее последствия для военнообязанных.

Дарья Тарасенко объяснила, что получение уведомления в смартфоне не приравнивается к официальному вручению.

«Означает ли получение уведомления в приложении надлежащим уведомлением? Нет. Правило о том, что считать надлежащим уведомлением, закреплено Постановлением КМУ 560. Изменения в это Постановление не вносились», — отмечает она.

Юрист также подчеркнула, что пользователи имеют полную свободу выбора относительно этой функции, ведь она не является принудительной.

«Отказ настроен по умолчанию. И только если вы хотите получать такие оповещения, вы можете включить эту опцию в настройках. За игнорирование уведомления в приложении штрафа не будет», — добавляет она.

В то же время Тарасенко предупреждает, что оповещение в «Резерв+» является лишь цифровым отражением реальных действий ТЦК. По ее словам, представитель ТЦК и СП посылает повестку через «Укрпочту» и вносит данные в систему, после чего приложение автоматически информирует пользователя. Однако юридическая ответственность наступает именно через бумажный документ.

«Если повестка будет направлена на надлежащий адрес и получена вами или вернется в ТЦК и СП с соответствующими отметками „Укрпочты“, а вы не появились — это будет считаться нарушением и за это может быть штраф в будущем. Может ли быть так, что уведомление поступит, а повестка — нет? Так не должно быть согласно законодательству. Но вполне допускаю, что на практике такие случаи могут быть», — резюмировала она.

Напомним, в приложении «Резерв+» теперь можно включить уведомление об отправке бумажной повестки по почте.

Ранее говорилось, что в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Функции будут полезны для людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также для семей, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.