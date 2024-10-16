У Зеленского прокомментировали вероятность открытия аэропорта в Ужгороде

Международный аэропорт " Ужгород " передали МВД под европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты. Использование аэродрома для регулярных пассажирских перевозок невозможно, даже если откроют небо.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Виктор Никита в интервью LB.ua.

Никита заметил, что аэропорт мог бы принимать чартерные нерегулярные рейсы.

"Аэропорт в Ужгороде может обеспечить чартерные гражданские рейсы, нерегулярные. Политика МВД это позволяет. ГСЧС — это гражданская авиация, не военная. Военных самолетов там не может быть, логистика неудачна в целом", — пояснил представитель ОП.

Кроме того, Ужгородский аэропорт находится далеко. Поэтому, считает Виктор Никита, пассажирам из других регионов проще ехать в соседнюю Польшу.

"До Закарпатья от Киева — 800 километров. От Харькова — еще дальше. Если смотреть логистику, иногда удобнее доехать поездом до польского аэропорта и полететь сразу во все стороны, чем ехать в Закарпатье. Надо сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение", — высказался представитель ОП.

Как сообщалось ранее, латвийская компания готова возобновить полеты в Украину только позволят условия безопасности. В частности, речь идет о возобновлении полетов в Киев и Киев, Львов и Одессу, когда это позволят условия, связанные с безопасностью.

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