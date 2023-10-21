Ударило током: в Одесской области погиб подросток, двое его товарищей – в больнице

В Одесской области подростка ударило током. Он погиб. Кроме того, двоих школьников госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Одесской области.

Несчастный случай произошел ночью 21 октября в селе Слободка Подольского района. Детей ударило током на крыше вагона. Спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ноши сняли тело парня.

В результате инцидента пострадали еще двое подростков 2006 и 2007 годов рождения. Их в тяжелом состоянии госпитализировали.

В полиции сообщают, что инцидент произошел в грузовом парке станции Слободка Одесской железной дороги.

"Три местных парня 14, 16 и 17 лет, возвращаясь из парка отдыха проходили через грузовой парк железной дороги, чтобы сократить путь. Двое подростков, ради развлечения залезли на вагон, получили поражение током, в результате чего самый младший из подростков погиб на месте, его 16 -летнего товарища с ожогами госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении. Третий юноша, который был очевидцем происшествия, не пострадал.

Как сообщалось, на днях в Бердичеве горела квартира, где находились дети. Двух удалось спасти, но полуторамесячный младенец погиб.

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