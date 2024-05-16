Украина без света: почему импорт из Европы не спасает и как долго это продлится

Отключения света в Украине будут периодически происходить, пока не будет восстановлена мощность поврежденных электростанций и построена новая генерация.

В Украине 16 мая пришлось применить графики отключения электроэнергии из-за значительных повреждений электростанций и роста потребления электроэнергии в связи с похолоданием.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона, как происходят отключения в областях и почему импорт электроэнергии из Европы ограничен.

Кудрицкий отметил, что графики отключений были доложены облэнерго еще накануне вечером. Причиной этого стало то, что многие электростанции, особенно тепловой и гидрогенерации, получили повреждения и пока недоступны. Кроме того, на этой неделе наблюдалось похолодание, что привело к росту потребления электроэнергии.

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Глава "Укрэнерго" сообщил, что для сбалансирования системы были использованы практически все возможности импорта электроэнергии из Европы и включены все доступные на сегодняшний день электростанции. Однако дефицит оказался настолько значительным, что покрыть его только этими средствами было невозможно.

"Есть технические ограничения по импорту электроэнергии из Европы. Это, как вы понимаете, не бесконечная величина. Эти ограничения продиктованы в основном определенными узкими местами на европейской стороне. То есть передать большую мощность электроэнергии, чем позволяет на сегодняшний день европейская сеть, нельзя. Поэтому мы, на самом деле, иногда даже превышаем тот уровень импорта, который на сегодня нам установлен - 1700 мегаватт. Сверх этого мы также иногда привлекаем аварийную помощь, когда она есть у наших соседей. Но и этих величин может не хватить, чтобы покрыть дефицит. Тогда мы вынуждены уже отключать потребителей", - объяснил Кудрицкий.

Будут ли отключать свет летом

Глава правления "Укрэнерго" прогнозирует, что в течение длительного периода времени, включая весну, лето и зиму, в Украине будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется применять отключение потребителей. Однако это не будет происходить каждый день, и ситуация может улучшаться в зависимости от погодных условий.

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"Например, на следующей неделе ситуация может быть действительно значительно легче, чем на этой неделе, и это будет связано с изменением погоды. Но у нас время от времени будут случаться периоды, когда мы как операторы энергосистемы будем вынуждены, как уже последний инструмент сбалансирования системы, применить отключение потребителей", - сказал Кудрицкий.

Для полного устранения рисков дефицита электроэнергии необходимо, во-первых, восстановить мощность тех электростанций, которые были повреждены, что занимает время. А во-вторых, — построить новую генерацию, которая будет децентрализованной, более безопасной и устойчивой к атакам, и которая в конце концов сможет заменить те повреждения, которые сегодня являются первоочередными целями для врага.

Кудрицкий также объяснил процедуру распределения дефицита электроэнергии между областями Украины: "Когда мы как оператор определяем общий дефицит в течение следующих суток, почасово, мы этот дефицит, по сути, распределяем равномерно по областям. Мы каждой области доказываем лимит потребления на завтрашний день, пропорциональный до нормального потребления в области. Соответственно, это бремя отключений должно быть распределено плюс-минус равномерно между всеми областями".

Напомним, в Украине внедрены графики отключений света, с которыми можно ознакомиться на сайте YASNO. Чтобы комфортно пережить период без электроэнергии, украинцам рекомендуют запастись водой и продуктами первой необходимости, которые не нужно готовить.

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