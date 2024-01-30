Украина поднялась в Индексе восприятия коррупции на 104 место

В Transparency International отметили, что Украина уже доросла до показателей стран-кандидатов в ЕС.

Оценка уровня борьбы Украины с коррупцией в ежегодном Индексе восприятия коррупции (СРИ) улучшена на три балла — до рекордно высоких в истории страны 36 баллов из 100 возможных, что позволило Украине подняться со 116-го на 104 место в рейтинге из 180 стран.

Об этом говорится в отчете антикоррупционной организации Transparency International.

"Украина продемонстрировала неплохой результат в этом году и прогрессивную динамику за десять лет. Пока мы уже доросли до показателей стран-кандидатов в ЕС... Мы построили антикоррупционную экосистему с нуля и уже имеем реальные приговоры за топкоррупцию, но нам все еще нужно много работать, чтобы догнать показатели стран ЕС", — приведено в сообщении слова исполнительного директора Transparency International Андрея Боровика.

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В то же время он отметил, что если случаи давления на журналистов и представителей общественности и дальше будут продолжаться, если власти будут вмешиваться в разные сферы госуправления, а коррупционные скандалы, связанные с обороной, не будут утихать, Украина сможет очень быстро потерять свои достижения.

Согласно исследованию, рост Украины на 3 балла – один из лучших результатов за прошлый год в мире. Также Украина стала одной из 17 стран в нынешнем СРИ, продемонстрировав свой лучший показатель за все время.

Согласно исследованию, столько же баллов имеют Алжир, Бразилия и Сербия. На один балл Украину опередили Албания, Аргентина, Белоруссия, Гамбия, Эфиопия и Замбия.

Мировыми лидерами Индекса восприятия коррупции 2023 года являются Дания с 90 баллами, Финляндия – 87, Новая Зеландия – 85 и Норвегия – 84 балла.

Среди аутсайдеров в исследовании этого года — Сомали (потеряло 1 пункт и с 11 баллами занимает последнее 180 место), Южный Судан, Сирия и Венесуэла, которые набрали по 13 баллов и разделяют 177 строчку.

В Transparency International подчеркнули, что таких результатов Украина смогла достичь благодаря сосредоточению внимания на реформах системы правосудия, учитывая реструктуризацию органов судебного самоуправления и повышение независимости судебной власти.

"Усилия по укреплению потенциала и независимости его антикоррупционного агентства (НАБУ) и органа антикоррупционного преследования (САП) – в сочетании с национальной стратегией по борьбе с коррупцией и ее комплексной программой реализации – обеспечили прочную основу для постоянной борьбы с коррупцией. Прогресс также подтверждается активным участием. гражданского общества, например, подтверждением требования государственных чиновников подавать электронные декларации о своих активах", — считают в организации.

Transparency International также добавили, что государственные закупки в Украине остаются в значительной степени конкурентными и получают признание Всемирного банка, а усилия правительства, особенно в области восстановления, сыграли важную роль в усилении подотчетности и контроля.

Несмотря на эти улучшения, существование большого количества дел о коррупции на высоком уровне остается серьезной проблемой. Усилия правительства в борьбе с коррупцией на высшем уровне, в том числе посредством увольнений и уголовных разбирательств, демонстрируют его приверженность решению этой проблемы. В исследовании говорится, что это также показывает, что существующие системы функциональны и способны выявлять такие случаи. Однако они отмечают текущие проблемы и необходимость принятия устойчивых и комплексных антикоррупционных мер для Украины, чтобы добиться полной реформы и европейской интеграции.

Замминистра экономики Алексей Соболев положительно оценил такие результаты, и поставил цель на следующие десять лет добавить еще 11 баллов в этом рейтинге.

"Мне кажется это очень хороший результат и хороший ответ всем на упреки о том, как здесь все с этим плохо. Чтобы быть вообще лидерами в мировой борьбе с коррупцией за последние 10 лет, нужно было бы добавить еще 5 баллов, как в Узбекистан. Тогда у нас был бы индекс сейчас не 36 баллов, а 41, как у Косово, Южной Африки или во Вьетнаме. Это для того, чтобы иметь разумные реалистичные ожидания", — написал он в Facebook.

Напомним, последним громким коррупционным скандалом в Украине является семья львовского бизнесмена Гринкевича — крупнейшего поставщика Минобороны. Что известно о скандальной семье — читайте ЗДЕСЬ.

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