Украина получит около 35 млрд от ЕС: Шмыгаль раскрыл подробности

Украина получит макрофинансовую помощь от ЕС и Великобритании.

Европарламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму до 35 миллиардов евро.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это важный вклад ЕС в пределах $50 млрд кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов, который поможет покрыть неотложные финансовые потребности Украины", — отметил премьер.

Кроме того, 2.26 млрд фунтов в рамках этого же кредита G7 предоставит Великобритания.

"Такая бюджетная поддержка позволит обеспечить военные расходы, в частности, на противовоздушную оборону, артиллерию и необходимое оборудование", — добавил Шмыгаль.

Он поблагодарил партнеров Украины из ЕС и Великобритании за безоговорочную поддержку государства в борьбе против российской агрессии.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 21 октября объявил о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов.

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