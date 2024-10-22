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Враг вклинился в оборону Часов Яра: есть ли угроза потери города

Враг вклинился в оборону Часов Яра: есть ли угроза потери города

Война в Украине / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация на фронте остается критически сложной. Российская армия пытается проломить линию обороны в зоне ответственности 24-й ОМБр.

Российские войска вклинились в линию обороны украинских войск, но о критическом провале и потере Часов Яра речь не идет.

Об этом представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак сообщил в эфире телемарафона 22 октября.

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часов Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", – заявил Петричак.

Он отметил, что ситуация напряженная и была такой в течение последнего месяца. Не было дня, когда оккупанты не пытались штурмовать.

"Сейчас из-за смены погоды – мы понимаем, что днем солнце, ночью, вечером идет дождь, поэтому был сильный туман – и оккупанты использовали в очередной раз смену погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован. Идет работа по локализации. Бригада и все силы бригады направлены на то, чтобы уничтожить оккупанта в том квадрате, где он заблокирован", – рассказал представитель 24-й ОМБр.

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Он подчеркнул, что ситуация на фронте остается критически сложной. В зоне ответственности 24-й бригады российские войска пытаются проломить линию обороны.

"Превосходящие силы противника против нас здесь стоят, поэтому пехоте нашей очень сложно", — заметил Петричак.

Кроме пехоты, враг активно использует артиллерийские системы разных калибров. Каждый день по Часов Яру, по зоне ответственности 24-й бригады работает российская авиация. В частности, речь идет о КАБах, которые падают по четыре-пять на один квадрат, неуправляемых ракетах, накрывающих площадь, а также о "Градах".

Представитель 24-й бригады отметил, что захватчики стремятся продавить фронт. Ситуация очень сложная, но контролируемая.

Напомним, ранее депутат Дружковского городского совета Николай Довбня заявил, что после того, как враг прорвался возле Часова Яра, до Константиновки осталось 7-8 км.

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