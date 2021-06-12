Украина в июне получит почти 4 миллиона доз вакцины от коронавируса

Поставки вакцины будут продолжаться в течение июня 2021 года.
Украина в июне целом получит 3,9 млн доз вакцин от коронавируса. Это вместе с теми поставками препарата, которые уже произошли и которые еще должны поступить.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью НВ.
Глава Минздрав не мог уточнить, сколько именно еще прибудет доз вакцины, но отметил, что на сегодня поставки продолжаются.
"Я сейчас не скажу цифру, но в июне со всеми поставками, которые до нас доезжают, то это будет 3,9 миллиона доз вакцины. Просто почему я не говорю сейчас? Потому что у нас началась поставка Pfizer, с 473 тысяч доз уже было две поставки по 117 тысяч доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500 тысяч доз. Каждую среду они поставляют около 60 тысяч доз, поэтому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии", — сказал Ляшко.
Напомним, в Минздраве рассказали, какие преимущества будут иметь привиты двумя дозами украинцы.