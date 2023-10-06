Украина вернула тела 64 погибших защитников

Их передадут правоохранителям и судмедэкспертам для установления лиц погибших

Украина в пятницу, 6 октября, вернула тела еще 64 павших защитников.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что в результате проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть тела погибших защитников Украины.

"Реализация мероприятия осуществлялась Координационным штабом по обращению с военнопленными и стала возможной благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБ Украины, МВД Украины, ВС Украины, ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины за содействие и непосредственное участие представителей Международного Комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

В свою очередь, украинская сторона передала российской стороне тела комбатантов, умерших на войне в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина вернула тела 84 погибших в войне военнослужащих.

Читайте также: