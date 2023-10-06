Україна повернула тіла 64 полеглих захисників

Їх передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для встановлення осіб загиблих

Україна у п'ятницю, 6 жовтня, повернула тіла ще 64 полеглих захисників.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що у результаті проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути тіла загиблих оборонців України.

"Реалізація заходу здійснювалася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та стала можливою завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБ України, МВС України, ЗС України, ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - мовиться у повідомленні.

У свою чергу українська сторона передала російській стороні тіла комбатантів, які померли на війні в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Україна повернула тіла 84 загиблих у війні військовослужбовців.

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