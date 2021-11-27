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Украинцев предупредили о сильном ветре: порывы будут достигать более 20 м/с

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Украинцев предупредили о сильном ветре: порывы будут достигать более 20 м/с

Associated Press

Сильный ветер будет в Карпатах.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: прогнозируют сильный ветер.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС.

Отмечается, что 27 ноября ночью и утром порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Впрочем, больше будет штормить на высокогорье Карпат — до 25-30 м/с.

Спасатели предупреждают о I уровне опасности или желтом.

Следует заметить, что в Одесской области с 26 ноября бушует шторм "Илмаиз". Приблизительно до 30 ноября он будет приносить в город и области сильные порывы ветра, а также дожди.

Как сообщалось, в субботу, 27 ноября, почти по всей Украине станет теплее, но будет дождь. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. На высокогорье Карпат 25-30 м/с. В Карпатах мокрый снег и дождь, а температура в течение суток около нуля.

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