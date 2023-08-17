Украинцы могут получить дополнительные выплаты от ООН: названы категории граждан

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные средства от ООН, впрочем, это касается отдельных категорий украинцев.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

По его словам, правительство согласовало предложение Минсоцполитики по реализации с участием Всемирной продовольственной программы ООН совместного проекта относительно дополнительных мер по соцподдержке пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

"Был определен механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН получателям пенсий, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий", — говорится в сообщении.

Для того чтобы получить средства, пенсионеры должны соответствовать трем категориям:

проживать на территориях активных или возможных боевых действий (это касается в том числе ВПЛ);

получать пенсию менее 3000 грн;

не получать с 1 марта дополнительные денежные выплаты от международных организаций после заполнения заявления на платформе есть помощь и государственная помощь на проживание для ВПЛ.

Однако размер помощи будет определяться как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, которая не может быть меньше 100 грн.

Напомним, украинские пенсионеры, выехавшие и находящиеся за границей, должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы получать выплаты.

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