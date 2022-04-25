Украинцы перечислили 554 млн гривен с єПідтримка на ВСУ

Уже два месяца войны украинцы поддерживают нашу армию всеми возможными способами.

Украинцы не устают донатить и приближать Украину к победе и уже успели перечислить 554 млн из карт єПідтримка на ВСУ через сервис Portmone.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Дія".

«В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину мы совместно с Portmone сделали возможность перечислять 1000 грн єПідтримки на армию. За первые минуты украинцы положили сервис, шля 6 тысяч оплат одновременно. Их них более 554 миллионов — это средства с карточек єПідтримка", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинская певица Джамала собрала 90 миллионов долларов для Украины. По версии издания Forbes, на 13 апреля Джа заняла четвертую ступень в сборе средств, поступивших от целевых фондов и частных лиц в поддержку Украины.