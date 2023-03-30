Украинцы смогут оформить паспорта еще в одной стране Евросоюза

С 31 марта в тестовом режиме заработает сервис по оформлению паспортов для граждан Украины в немецком Берлине.

Об этом сообщили в государственном предприятии "Документ".

Украинские граждане будут принимать по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

"На период работы в тестовом режиме обслуживание посетителей будет осуществляться с понедельника по субботу — с 9:00 до 18:00 за "живой" очередью. О полноценном запуске работы центра будет сообщено на всех официальных ресурсах ГП "Документ", — говорится в сообщении .

К слову, в этом месяце в тестовом режиме запустили выдачу паспортов в еще двух странах ЕС — в Словакии и Чехии. Ранее украинцы могли оформить паспортные документы только в Польше и Турции.

Напомним, украинцам советуют проверить загранпаспорта после того, как часть документов, которые были выданы в Украине, признали недействительными из-за ошибок в транслитерации.

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