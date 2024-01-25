Украинец добровольно вступил в армию РФ, воевал против ВСУ и попал в плен

На суде предатель вину не признал.
В Донецкой области к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина Украины, который в августе 2023 года добровольно вступил в оккупационные войска и воевал против ВСУ. Впоследствии он попал в плен и был судим.
Об этом говорится в приговоре Дружковского районного суда Донецкой области.
По данным суда, житель Донбасса в августе 2023 года добровольно согласился воевать в составе оккупационных войск фейковой "ДНР". 30 сентября 2023 года он попал в плен ВСУ.
Жителю Донбасса инкриминировали государственную измену. На суде он вину не признал, хотя отметил, что действительно воевал в составе оккупационной армии, поскольку "ему не хватало денег на жызнь".
Адвокат боевика настаивал, что мужчина совершил не государственную измену, а он - коллаборант.
Суд проанализировал доказательства и признал мужчину виновным по ч.2 ст.111 УК Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Напомним, в Украине осудили капитана полиции, который перешел на сторону России и сдал участников АТО.
Читайте также:
- Навел российские ракеты на ОВА: жителя Харькова приговорили к пожизненному заключению — он не раскаялся
- В Запорожье любитель РФ призвал бомбить Киев и Львов: после задержания он заявил о "свободе слова"
- В Одесской области фельдшер скорой сдал России дислокации ВСУ и данные об аэродроме: он заявил, что "не виноват"