Украинец добровольно вступил в армию РФ, воевал против ВСУ и попал в плен

В Донецкой области к 15 годам лишения свободы приговорили гражданина Украины, который в августе 2023 года добровольно вступил в оккупационные войска и воевал против ВСУ. Впоследствии он попал в плен и был судим.

Об этом говорится в приговоре Дружковского районного суда Донецкой области.

По данным суда, житель Донбасса в августе 2023 года добровольно согласился воевать в составе оккупационных войск фейковой "ДНР". 30 сентября 2023 года он попал в плен ВСУ.

Жителю Донбасса инкриминировали государственную измену. На суде он вину не признал, хотя отметил, что действительно воевал в составе оккупационной армии, поскольку "ему не хватало денег на жызнь".

Адвокат боевика настаивал, что мужчина совершил не государственную измену, а он - коллаборант.

Суд проанализировал доказательства и признал мужчину виновным по ч.2 ст.111 УК Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Украине осудили капитана полиции, который перешел на сторону России и сдал участников АТО.

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