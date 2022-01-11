Украинским правоохранителям повысят зарплаты: когда и насколько

Выплаты увеличат уже со следующего месяца этого года.
Украинским правоохранителям с февраля 2022 года повысят зарплаты.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам всей системы МВД на 10%. Это касается не только полицейских, но и спасателей, нацгвардейцев, пограничников и работников миграционной службы. Кроме того, с февраля будет возобновлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.
В госбюджете на 2022 год на повышение зарплат правоохранителям предусмотрено дополнительные 2,8 млрд. грн. Из них на зарплаты полиции дополнительно выделено 1 млрд. грн.
Глава ведомства Денис Монастырский заявил, что деньги на повышение зарплат удалось получить за счет акцизов по алкоголю. Ее начали с ноября 2021 года. "По информации Государственной налоговой службы, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн", — заявил министр.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины". В соответствии с ним минимальные зарплаты для военных должны вырасти до 13 тыс. грн.
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