Украинский нардеп "потерял" 11 миллионов: что известно о новом скандале и громком заявлении НАБУ

Новый скандал всколыхнул Украину. Нардеп Андрей Клочко получил подозрение за незаконное обогащение. Имущества купил, а вот объяснить, откуда деньги на это все, не смог.

Что удалось узнать журналистам, о ком из народных избранников речь и как "бедный" нардеп напрашивался на государственную помощь, потому что сам не вытаскивал – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Нардеп разоблачен на незаконном обогащении?

И мать при деньгах, и сестра-миллионерша, не повезло только ему. Так и так, что пришлось когда-нибудь даже просить помощи у государства. Это очередная история о том, как иногда власть развращает и уносит землю из-под ног. Речь идет об Андрее Клочко, депутате от Слуги народа. 2 мая он получил подозрение от НАБУ за незаконное обогащение в 11 миллионов гривен.

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины. По данным следствия, в 2020-2021 гг. народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.

Что не попало в декларацию?

Правоохранители выяснили, что нардеп переписал свое имущество на ближайших родственников и таким образом в теневом бане оказались: 3 земельных участка на Киевщине, 5 квартир в столице, 2 нежилых помещения, а также автомобили Tesla и Mersedes-Benz. Все это он записал на мать и сестру, но фактически пользовался сам, говорят в Бюро. И к слову, это не такая и новинка, ведь за нардепом ранее уже брались расследователи Бигус инфо.

Они опубликовали материал еще в 2021 году, собственно он и стал основой для старта проверки. Еще тогда журналисты заявили, что 70-летняя мать народного депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко — Наталья — в течение последних двух лет стала владелицей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.

Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, а старт стоимостных покупок совпал с попаданием Клочко в Верховную Раду.

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По данным реестра прав на недвижимость, в августе 2021-го Наталья Клочко купила сразу две квартиры (на 200 и 68 кв.м) и нежилое помещение (4,5 кв.м) в столичном ЖК Ривьера. Комплекс расположен вблизи метро Славутич и выхода к пляжу на Днепре. Средняя стоимость квадрата в этом ЖК – 35 тыс. грн.

Поэтому недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 млн. грн. Перед тем, в апреле 2021 года, женщина купила купила дом на 150 кв.м под Броварами в селе Победа. По этому адресу находится коттеджный городок Viva Village Town, где расположено 13 таунхаусов. На странице города в Facebook дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 млн грн.

В 2020-м женщина стала владелицей 24 соток в Блиставице, это в 25 км от Киева. Участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Однако только землю в этом месте продавали за 86 тыс. грн. за сотку без коммуникаций.

По такому прайсу участок матери нардепа должен обойтись где-то в 2 млн грн. Кроме того, в том же году женщина купила авто – Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены и такие машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн. грн.”.

Получал помощь от государства

Детективы НАБУ также выяснили, что у сестры нардепа есть 3 квартиры, одно нежилое помещение стоимостью на 5 миллионов гривен, хотя официальный доход женщины с 1998 по 2021 год составляет более 2,5 миллиона гривен. Интересно, что у самого нардепа, согласно данным в его тогдашней электронной декларации, собственное жилье в собственности указано не было.

Более того, журналисты Бигус информировали, что Клочко получал от государства компенсацию на аренду жилья в столице. По данным расследователей, выплачивать компенсацию Клочке начали не сначала его каденции нардепа – первые 20 тысяч помощи политику пришли в декабре 2019 года. В январе-марте 2020-го государство компенсировало ему 58 850 грн. Затем был перерыв, а возобновили выплаты в сентябре-декабре 2020 года. Тогда Клочко получил 99 тысяч гривен.

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Похоже, богатые родственники не очень-то хотели помогать бедному народному избраннику. Сейчас же в декларации за 2023 год Андрей Клочко указал, что по основному месту работы получил 644 160 заработной платы, по совместительству 10 971 грн, доход от отчуждения движимого имущества составил 1 миллион 780 тысяч гривен.

Андрей Клочко прошел в Раду по спискам "Слуги народа". Возглавлял комитет по организации госвласти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству. В парламент Клочко являлся частным предпринимателем с основным видом деятельности – торговля книгами в спецмагазинах.

Жена продолжила заниматься предпринимательской деятельностью, после избрания мужа нардепом и даже ее дела пошли вверх. В то же время, информация о матери нардепа отсутствовала во всех бизнес-реестрах. В комментарии журналистам Bihus.Info в 2021 году Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться к ней непосредственно. Но впоследствии высказался в своих соцсетях.

Комментарий Клочка

По словам нардепа, это его сестра помогала матери, потому что она является обеспеченным человеком с медицинским бизнесом, а ее муж руководит местным филиалом международной компании. Клочко добавил, что не общается с родителями и сестрой по финансовым вопросам.

По его словам, его мать и сестра продали свою недвижимость и купили другую, добавив деньги из своих сбережений и его подарок от 2018 года, сделанный им после продажи квартиры в Броварах. Кто говорил правду, а кто нет – разберутся соответствующие органы, но подозрение явно не с воздуха взялось. И все же следует напомнить, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины.

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