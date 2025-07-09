Украинцев призвали экономить электроэнергию: что происходит

Электроснабжение в Украине / © ТСН.ua

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В Украине растет потребление электроэнергии 9 июля, поэтому «Укрэнерго» призвало граждан экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы.

Об этом говорится в заявлении «Укрэнерго».

В компании отметили, что потребление электроэнергии утром 9 июля в Украине было на 3,1% выше, чем в предыдущий день. Все из-за жары и соответственно использования кондиционеров. Кроме того, в части областей — высокая облачность, из-за чего снижается эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

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В «Укрэнерго» напомнили, что сейчас энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных атак. На энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"С 16:00 до 22:00 сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте в это время пользование мощной электротехникой и не включайте несколько электроприборов одновременно», — призвали в компании.

В то же время там указали, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому следует следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях операторов системы распределения (облэнерго).

Напомним, в начале июня в «Укрэнерго» заверили, что летом граждане могут не волноваться о стабильности электроснабжения, ведь ситуация в энергосистеме контролируемая и дефицита не ожидается — при условии, что вражеские удары не нанесут новых повреждений инфраструктуре.

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