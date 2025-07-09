Українців закликали економити електроенергію: що відбувається

Електропостачання в Україні / © ТСН.ua

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В Україні зростає споживання електроенергії 9 липня, тож «Укренерго» закликало громадян ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години.

Про це йдеться у заяві «Укренерго».

У компанії зазначили, що споживання електроенергії вранці 9 липня в Україні було на 3,1% вищим, ніж попереднього дня. Усе через спеку і відповідно використання кондиціонерів. Окрім того, у частині областей — висока хмарність, через що знижується ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

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В «Укренерго» нагадали, що зараз енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. На енергооб’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно», — закликали в компанії.

Водночас там вказали, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тож слід стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, на початку червня в «Укренерго» запевнили, що влітку громадяни можуть не хвилюватися щодо стабільності електропостачання, адже ситуація в енергосистемі контрольована і дефіциту не очікується — за умови, що ворожі удари не завдадуть нових пошкоджень інфраструктурі.

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