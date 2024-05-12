Украину ждут заморозки: прогноз погоды на 13 мая (карта)

В понедельник местами следует ожидать заморозков.
Прогноз погоды в Украине на день 13 мая не обещает жару. По всей стране днем облачно с прояснениями, а ночью ночью 1-6°С тепла (на поверхности грунта заморозки 0-5°С).
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.
Ночью синоптики осадков не обещают, а днем по Украине, кроме западных областей, местами пройдет небольшой дождь.
Нас ждет северный и северо-восточный ветер (5-10 м/с).
Температура ночью в западных, северных и Винницких областях 1-6°С тепла (на поверхности грунта заморозки 0-5°С), на остальной территории 3-8°С тепла; днем 9-14°, на западе страны и в Крыму до 17°С.
На высокогорье Карпат ночью 0-5°С мороза, днем 7-12°С тепла.
Прогноз погоды в Киевской области
В области 13 мая облачно с прояснениями.
Ночью осадков в Киевской области не прогнозируют. Там днем местами следует ожидать небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6 ° тепла (на поверхности грунта заморозки 0-5 °), днем 9-14 ° С тепла.
В Киеве ночью будет прохладно, только 4-6 градусов тепла, а днем потеплеет до 11-13 градусов.
Тем временем синоптики сообщили о погоде в Украине, заявив, что снова идет ненастье.
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