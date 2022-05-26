Умер известный певец и композитор Теодор Кукуруза, автор песни "День народження у тебе"

Умер известный певец и композитор Теодор Кукуруза, автор песни "День народження у тебе"

Что стало причиной смерти поэта – пока неизвестно.

Умер известный украинский певец и композитор, уроженец Львовской области Теодор Кукуруза.

Об этом сегодня, 26 мая, сообщила пресс-служба Львовского областного совета.

"На 66-м году жизни скончался поэт, автор песен, депутат Львовского областного совета VI демократического созыва – Теодор Кукуруза", — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти Теодора Кукурузы – не сообщается.

Теодор Кукуруза, фото/Львовский областной совет

В творчестве поэта, композитора и исполнителя – 380 песен, написано и издано 5 сборников произведений и 22 музыкальных альбома.

Одним из самых известных произведений Теодора Кукурузы есть песня "День народження у тебе", которую знают и поют не только в Украине.

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