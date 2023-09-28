Ужасное ДТП в Запорожье: четверо погибших

На трассе не разминулись автомобили.

В Запорожской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"В результате столкновения двух легковушек BMW 318i и Nissan Altima погибли 4 человека: 2 водителя и 2 пассажира, которые находились в автотранспортных средствах", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели деблокировали погибших из поврежденных конструкций автомобилей. По факту ДТП осуществляется расследование.

Напомним, в Николаевской области произошло масштабное ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля BMW 330D, внедорожника Ford Ranger и грузовика Mercedes Benz Sprinter 519 CDI погибли два человека.

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