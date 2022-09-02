В августе в общий фонд госбюджета поступило 204,6 млрд грн — Минфин

В Минфине назвали основные поступления в общий фонд государственного бюджета за август.

В августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,6 млрд. гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров – 16,4 млрд грн (собрано 25,9 млрд, возмещено – 9,5 млрд грн);

налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров – 26,2 млрд грн;

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,7 млрд грн;

акцизного налога – 7,8 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 17,4 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами – 8,2 млрд грн;

ввозная и вывозная пошлина – 2,5 млрд гривен.

Также в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 109,7 млрд грн международной помощи (грантов).

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в августе 2022 года составили 37,1 млрд грн.

"С началом полномасштабного военного вторжения РФ 24 февраля 2022 г. и введением в Украине военного положения государственный бюджет был переориентирован на военные цели, поэтому первоочередное финансирование расходов в текущем году направлено на повышение обороноспособности страны и осуществление наиболее необходимых социальных расходов, обеспечивающих поддержку", – говорится в сообщении Минфина.

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