В Черкассах выпал первый снег (видео)

Зима близко – в Черкассах выпал снег.

В ночь на 21 октября в Черкассах выпал первый снег.

Это запечатлели местные жители и показали видео в Сети.

Стоит отметить, что вчера первый снегопад прогнозировали в Киеве, однако прогноз не сбылся. По данным сайта Sinoptik, в ближайшую неделю снега в столице не ожидается.

В соседних Черкассах также обещают потепление – до +16 градусов. Синоптики прогнозируют, что в большинстве регионов Украины на этой неделе будет дождь.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет зима 2022-2023 в Украине. Укргидрометцентр опроверг фейк о якобы чрезвычайно суровом похолодании. По словам экспертов, эта информация не имеет под собой научной основы.

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