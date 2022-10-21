Часть Житомира осталась без электроэнергии: что произошло

Также в микрорайон Полева приостановлено водоснабжение.
Сегодня утром, 21 октября, часть Житомира оказалась без света. Произошло это из-за перенапряжения.
Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
По его словам, произошла перегрузка на одной из подстанций. В результате отключили электроснабжение в разных районах Житомира.
"Осторожно на дорогах. Часть светофоров не работают. Часть работает не качественно", — предупредил мэр.
В сети жители пишут об отсутствии электроснабжения на некоторых улицах города. В частности, на Грушевского, Хлебной, Княжей Острожских
В "Житомирводоканале" сообщают, что в микрорайон Полева 21 октября приостановлено водоснабжение из-за отсутствия электропитания на насосной станции.
Напомним, 18 октября оккупанты нанесли удары по объектам энергообеспечения в Житомире. Тогда город остался без света и воды. Также электричество пропало в 11 населенных пунктах.
В Житомире была разработана система, по которой город сможет работать абсолютно без поставки электрической энергии. Она будет введена в эксплуатацию примерно через 1,5 месяца.
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