У Черкасах випав перший сніг (відео)

Зима близько - у Черкасах випав сніг.

У ніч проти 21 жовтня у Черкасах випав перший сніг.

Це зафільмували місцеві мешканці та показали відео в Мережі.

Варто зазначити, що вчора перший снігопад прогнозували в Києві, однак прогноз не справдився. За даними сайту Sinoptik, у найближчий тиждень снігу в столиці не очікується.

У сусідніх Черкасах також обіцяють потепління - до +16 градусів. Синоптики прогнозують, що в більшості регіонів України цього тижня дощитиме.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде зима 2022-2023 в Україні. Укргідрометцентр спростував фейк про нібито надзвичайно суворе похолодання. За словами експертів, ця інформація не має під собою наукового підґрунтя.

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