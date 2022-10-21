У Черкасах випав перший сніг (відео)

Зима близько - у Черкасах випав сніг.
У ніч проти 21 жовтня у Черкасах випав перший сніг.
Це зафільмували місцеві мешканці та показали відео в Мережі.
Варто зазначити, що вчора перший снігопад прогнозували в Києві, однак прогноз не справдився. За даними сайту Sinoptik, у найближчий тиждень снігу в столиці не очікується.
У сусідніх Черкасах також обіцяють потепління - до +16 градусів. Синоптики прогнозують, що в більшості регіонів України цього тижня дощитиме.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде зима 2022-2023 в Україні. Укргідрометцентр спростував фейк про нібито надзвичайно суворе похолодання. За словами експертів, ця інформація не має під собою наукового підґрунтя.
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